EN DIRECT - Canicule : 53 départements désormais en vigilance orange

PRÉVISIONS





Jusqu'à 37°C : c'est ce que pourront atteindre les températures ce lundi, dans les vallées d'Auvergne et de Rhône-Alpes et dans l'arrière-pays provençal. Pour le début de cette semaine caniculaire, les fortes chaleurs s'étendront sur tout l'Hexagone, excepté la Bretagne, selon Météo-France qui a déjà placé dimanche Paris et sa petite couronne (75, 92, 93, 94) et la Seine-et-Marne, en vigilance orange.





Lundi matin, il fera entre 14 et 20 degrés en général. L'après-midi, les maximales n'excéderont pas 19 à 25 degrés sur la Bretagne et le Cotentin. En revanche, elles grimperont entre 27 et 32 degrés dans les terres en Aquitaine, Poitou-Charentes et des Pays de la Loire aux Hauts de France, localement jusqu'à 33 dans Paris.