EN DIRECT - Canicule : quelles températures en France en cette fin de vague de chaleur ?

ESPAGNE





La vague de chaleur n'épargne pas l'Espagne : plus de 700 soldats, des centaines de pompiers, des avions bombardiers d'eau, des hélicoptères et des véhicules anti-incendie combattaient dimanche plusieurs incendies dans le centre et le nord-est du pays, où les températures atteignaient encore 42°C.





Un feu qui s'est déclaré vendredi soir dans la ville d'Almorox (50 km à l'est de Madrid) a dévasté plus de 2.000 hectares, se propageant dans la région de Madrid et provoquant l'évacuation d'un village proche, ainsi que des 200 occupants d'un camping. A 60 km au sud-est, un autre foyer faisait rage près de la ville de Tolède, forçant 22 résidents à évacuer la zone.





Dans le nord-est du pays, en Catalogne, un immense feu qui s'était déclaré mercredi et a depuis détruit des milliers d'hectares était dimanche "en train d'être stabilisé", mais pourrait encore demander plusieurs jours avant d'être éteint complètement, selon le gouvernement régional.