EN DIRECT - Grand froid, verglas, crues : 16 départements en vigilance orange

QUELLES TEMPÉRATURES ?

Samedi après-midi, les températures peinent à dépasser la barre des 0 degré en Lorraine, Alsace, Franche-Comté, sur l'est de la Haute-Marne et l'est de la Côte-d'Or. Plus à l'ouest, sur l'Aube, l'Yonne, l'ouest de la Haute-Marne et l'ouest de la Côte-d'or, des températures de 0 à 2 degrés sont attendues au meilleur moment de l'après-midi. Dans la nuit de samedi à dimanche, les températures chutent à nouveau, souvent entre -8 et -12 degrés. Le vent de nord-est reste soutenu et renforce la sensation de froid donnant un ressenti entre -12 et -18, parfois plus bas.





Dimanche matin, les gelées seront encore généralisées et fortes, sans grand changement par rapport à samedi. Une amélioration se dessine dans l'après-midi avec des températures qui se radoucissent par rapport aux jours précédents. Le dégel devrait être perceptible en toutes régions, mais il sera plus tardif sur les départements les plus à l'est.