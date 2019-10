EN DIRECT - Intempéries dans le sud : la Haute-Corse, seul département toujours en alerte orange

LE POINT SUR LES PROCHAINES HEURES :





La ligne orageuse se situe actuellement sur le département du Gard et circule en direction du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Elle progressera assez rapidement et déclenchera sur son passage des pluies intenses et de forts orages, d'une durée de 1h30 à 2h. Les cumuls d'eau ne dépasseront pas 70 à 80 mm.





Le front pourrait avancer plus lentement sur l'est des Bouches-du-Rhône entre 17h et 21h à cause d'un vent d'est, bloquant sa progression vers le Var. Dans la région, les précipitations pourraient être plus importantes, jusqu'à 150 mm de cumul possibles. Attention donc au risque d'inondations dans les secteurs de Gardanne, Mimet ou encore Cassis.





Le Var sera touché par la ligne orageuse dans la soirée, où des cumuls de 100 mm d'eau maximum sont à prévoir, et les Alpes-Maritimes et la Corse seulement dans la nuit, avec un passage rapide du front.





L'épisode méditerranéen pluvio-orageux est censé se terminer jeudi à minuit. Enregistrant un pic cette nuit, il a provoqué la fermeture de plusieurs tronçons routiers, arraché des toitures et des arbres, et inondé des habitations.