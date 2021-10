EN DIRECT - Intempéries : fin de l'alerte dans le Sud-Est, la Haute-Corse toujours en orange

VERS UNE ACCALMIE DANS LA MATINÉE, PUIS UNE DÉGRADATION DANS L'APRÈS-MIDI





Selon les informations de Guillaume Woznica, journaliste spécialiste météo de LCI, le plus gros des pluies et des orages se décale désormais vers le Var. Une relative accalmie va se dessiner dans la matinée, avant une nette reprise de l'activité pluvieuse et orageuse cet après-midi. Il pourrait tomber à nouveau plus de 100 mm de pluie, voire plus, dans certains secteurs.