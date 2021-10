EN DIRECT - Épisode méditerranéen : la vigilance de mise jusqu'à lundi après-midi

7 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ORANGE





Météo France a placé ce dimanche les départements du Gard, de la Lozère, de l'Ardèche, du Vaucluse, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône en vigilance orange pour des risques de pluies-inondations, orages et crues.





Dans son bulletin de 16 heures, Météo France a indiqué que des pluies cévenoles avait déjà donné très localement plus de 350mm dans la région de Villefort et entre 150 à 200 mm sur les massifs les plus exposés des Cévennes. Les pluies devraient s’atténuer finalement ce dimanche soir et en début de nuit, le système pluvio-orageux se décalant vers l’est.