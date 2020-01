EN DIRECT - Tempête Gloria : vers un épisode d'intempéries "exceptionnelles" sur le sud de la France

Bonjour et bienvenue sur ce direct consacré à la tempête Gloria, qui s'apprête à atteindre le Sud de la France la nuit prochaine. Une double alerte a d'ores et déjà été activée pour les Pyrénées Orientales, placées en vigilance orange pour neige et verglas ce lundi soir et pour pluie et inondations à partir de mardi matin.