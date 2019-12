Intempéries : vigilance rouge pour le Var et les Alpes-Maritimes

Une prudence absolue s’impose. Ce dimanche, en raison d’un nouvel épisode méditerranéen, la vigilance a été élevée concernant le Var (83) et les Alpes-Maritimes (06). Les deux départements sont en vigilance rouge alors que les précipitations ont bien commencé.

Sur le Var, les cumuls sont un peu plus conséquents, on relève 30 à 40mm sur une bonne moitié sud du département et localement 60 à 80 mm sur les versants sud des Maures. Les pluies devraient s'intensifier surtout sur le Sud et l'Est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes, notamment la partie littorale. "Localement, les cumuls attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 150/200mm. Les zones littorales sont les plus impactées. Sur ces zones, les risques de ruissellement et de débordement des cours d'eau côtiers sont très significatifs", prévient Météo-France.

Le Vaucluse (84) où des pluies régulières, assez fortes vont durer jusqu'en début d'après-midi, est en vigilance orange pluie-inondations, tout comme la Drôme (26) et les Alpes-de-Haute-Provence (04).