EN DIRECT - La canicule s'installe lundi sur la France, des records de chaleur attendus

COMMERCE

C'est un des effets à anticiper des grandes vagues de chaleur : la ruée vers les climatiseurs et les ventilateurs. Comme s'en fait l'écho l'AFP, les magasins spécialisés sont régulièrement dépouillés de ces articles. La direction du groupe Fnac-Darty note ainsi une progression des ventes de plus de 100% par rapport à 2018, et même "quasiment de 300%" jeudi et vendredi.





A noter que, ces objets étant nuisibles pour l'environnement, puisque l'énergie dépensée contribue à réchauffer l'air extérieur, les ventes d'objets "servant à la purification de l'air" ont aussi la cote, tout comme les bons vieux brumisateurs, machines à bière ou à glaçons.