Vents violents : fin de l'alerte orange en Corse

Dans la journée, les équipements sportifs ont été fermés et les compétitions sportives reportées. Par ailleurs "le service de collecte des déchets n’est pas assuré", a indiqué la préfecture dans un communiqué. Plusieurs rotations aériennes ont été annulées sur Calvi et Bastia. En Corse du Sud, Air Corsica a également annoncé l'annulation des vols vers et en provenance de l'aéroport de Figari. Les Chemins de fer de la Corse ont quant à eux annoncé que le trafic ferroviaire était "interrompu jusqu'à nouvel ordre".