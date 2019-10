Orages et inondations : plus aucun département en vigilance orange

ALERTE MÉTÉO - Des orages ont touché une bonne partie du territoire lundi. Ce mardi 15 octobre, plus aucun département n'est en alerte orages et inondations. La veille, plus de 40 départements ont été concernés par cet épisode.

Live 13:12 Urgent FIN DE L'EPISODE

Ce mardi à 13h, Météo France a levé la dernière vigilance orange pour orages et inondations qui pesait sur les Alpes-Maritimes. 10:49 ALPES-MARITIMES 10:49 LE POINT A 10H20

Cet après-midi quelques averses se maintiendront sur le nord de PACA, les Alpes-Maritimes demeurent en vigilance orange. 09:01 08:55 08:09 VIGILANCE

L'alerte est levée pour l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Les Alpes-de-Haute-Provence (pour inondations), la Drôme et le Var (pour orages) sont maintenus en vigilance orange, de même désormais que les Alpes-Maritimes (orages). 06:51 06:43 06:36 ALERTE MÉTÉO

Restent concernés par la vigilance orange : Alpes-de-Haute-Provence (04) pour pluie- inondations, Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Var (83) et Vaucluse (84) pour orages. 04:51 03:21 ALERTE MÉTÉO

Dans un nouveau bulletin émis dans la nuit de lundi à mardi, Météo France place 8 départements en alerte : Alpes-de-Haute-Provence (04), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Gard (30), Hérault (34), Var (83) et Vaucluse (84). Météo France prévoit "de fortes intensités de pluie sur de courtes voire très courtes périodes, pouvant provoquer des ruissellements, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent, jusqu'à 110 km/h voire davantage localement." 23:43 ALERTE MÉTÉO

La vigilance orange vient d'être levée dans cinq des départements en alerte, à savoir l'Aisne (02), le Nord (59), l'Oise (60), le Pas-de-Calais (62) et la Somme (80). Treize départements restent cependant concernés : les Alpes-de-Hautes-Provence (04), l"Ardèche (07), l'Aveyron (12), les Bouches-du-Rhône (13), la Corrèze (19), la Drôme (26), le Gard (30), l'Hérault (34), le Lot (46), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82), Var (83) et Vaucluse (84). 23:04 18 DÉPARTEMENTS EN VIGILANCE ORANGE

Météo France a réduit la vigilance orange de 37 à 18 département ce lundi soir. L'ouest du pays et l'Ile-de-France ne sont plus concernés par les orages. Dans la nuit, il faut s'attendre à "des orages localement violents" dans les Pyrénées et une partie du Massif Central, a indiqué Météo France. Les intempéries doivent également gagner les bords de la Méditerranée. 22:53 ALERTE MÉTÉO

18 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France. Outre les Alpes-de-Haute-Provence (04), en alerte pluie inondation, les 17 suivants sont concernés par les orages violents : Aisne (02), Ardèche (07), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Corrèze (19), Drôme (26), Gard (30), Hérault (34), Lot (46), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Somme (80), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83) et Vaucluse (84). 21:32 20:51 TRAFIC FERROVIAIRE

Le trafic reprend progressivement entre Nantes et Angers. 20:10 19:25 ALERTE MÉTÉO

9 départements ne sont plus en vigilance orange ce lundi à 19h. 37 départements le sont toujours pour cause d'orages. 19:20 19:16 DÉGÂTS

En Mayenne, 2 200 foyers ont été privés d'électricité après le violent épisode orageux, désormais terminé dans le département. 16 communes ont été touchées par les pluies, selon France Bleu Mayenne. 19:13 19:02 18:52 ORAGES

L'épisode orageux se dirige maintenant vers l'Ile-de-France. 18:45 PLACE BEAUVAU

Avec 46 départements placés en vigilance orange pour cause d'orages, le ministère de l'Intérieur appelle à la prudence. 18:24 INONDATIONS

Comme le montre cette scène filmée par une internaute, la ville de Laval (Mayenne) a été en proie à des pluies diluviennes. L'épisode orageux n'a pas duré longtemps mais a été particulièrement fort. 18:20 18:16 DÉGÂTS

En Vendée, les intempéries de cette après-midi n'ont pas fait de victimes mais ont occasionné d'importants dégâts matériels. La toiture d'une auto-école s'est notamment effondrée à Bellevigny, au nord de la Roche-sur-Yon, rapporte France 3 Pays de la Loire. 18:05 TRAFIC FERROVIAIRE

Comme le signale la SNCF, la circulation des trains entre Angers et Nantes n'est pas rétablie à cette heure. Les voyageurs sont invités à reporter leur trajet. 17:44 TRAFIC PERTURBÉ

Les orages ont provoqué des chutes d'arbre sur des voies ferrées, notamment entre Nantes et Le Mans. La circulation des trains est pour l'heure interrompue sur cette liaison. 17:42 VENTS VIOLENTS 17:41 VENTS VIOLENTS 17:41 ORAGES 17:40 ORAGES

Comme le montre cette animation satellite de Météo France, la perturbation traverse actuellement l'Ouest de l'Hexagone. "Une ligne orageuse active rentre par l'Aquitaine puis ces orages se propagent vers le nord-est pour progressivement affecter les Charentes, le Poitou, l'ouest du Limousin, la Normandie le centre et le sud des Pays-de-la-Loire, l'ile de France et les Hauts de France en soirée", écrit l'institut météorologique. "Dans le même temps dans la partie sud les orages gagneront jusque vers les bords de la méditerranée en milieu de nuit." 17:35 BIENVENUE

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct pour suivre l'évolution de la perturbation orageuse qui touche ou va toucher une large partie du pays. À cette heure, 46 départements sont placés en vigilance orange, 45 pour les orages, un, les Alpes-de-Haute-Provence, pour pluie-inondation.

Ce mardi à 13h, le département des Alpes-Maritimes (06), le dernier concerné en vigilance orange pour des risques d’orages parfois violents et d'inondations, a vu son alerte levée. La fin de ce phénomène, qui a causé des dégâts à Arles notamment, était prévue à 13 heures ce mardi.