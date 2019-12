EN DIRECT - Alerte météo : 9 départements en vigilance orange, 15.000 foyers toujours privés d'électricité

12 DÉPARTEMENTS EN ALERTE





Ne sont plus concernés par la vigilance orange le Charente-Maritime (17), la Dordogne (24), la Gironde (33), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47) et le Tarn-et-Garonne (82). De leur côté, l'Isère (38) et la Savoie (73) sont mis en alerte pour de risques d'avalanches dans les prochaines 24 heures, une situation observée en moyenne deux fois par an.