EN DIRECT - Orages, vents violents et risques d'inondations : 11 départements en vigilance orange, un homme disparu dans le Var

Sous l’influence d’une dépression circulant entre le proche Atlantique et l’Espagne, des intempéries frappent le sud-est du pays. Situation typique de l’automne, cet épisode méditerranéen se caractérise par des pluies intenses, des orages parfois violents et de puissantes rafales de vent. Après plusieurs semaines de précipitations, le risque de crues est important pour l’ensemble des cours d’eau prenant leur source dans les Cévennes.

Voici les prévisions agitées de ces prochaines heures et prochains jours. On attend 1 voire 2 mois de pluie sur le Var notamment.

Sur le Var, les pluies orageuses donneront des cumuls généralement compris entre 120 et 150 mm, localement 180 à 250 mm voire ponctuellement un peu plus. Les orages déverseront 40 à 80 mm quelques heures, parfois accompagnés de grêle, de fortes rafales, voire de phénomènes tourbillonnaires près des côtes.

Les bords de la Méditerranée ce samedi en vigilance orange en raison de pluie-inondation, orages, vent fort et crue. Les pluies s'intensifieront sur le relief cévenol, puis sur la plaine gardoise et héraultaise, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, avec un caractère orageux pour ces 5 départements.

Le maximum d’intensité était attendu à partir de la soirée de vendredi et en première partie de nuit, puis entre 3 heures du matin et l'après-midi samedi 23 novembre. Ce n’est qu'en soirée, samedi, que les précipitations s’évacueront, avec l’éloignement de la dépression en Méditerranée. Au cours de ces deux jours, les cumuls de pluies seront souvent compris entre 100 et 150 mm en plaine, jusqu’à 250 mm localement dans le Var et entre 300 et 400 mm sur le relief des Cévennes, aux confins de l’Ardèche, de l’Aveyron, de la Lozère, du Gard et de l’Hérault. Pour ces régions, c’est l’équivalent d’un à deux mois de pluie qui est attendu. Il y aura jusqu’à 3 mois de pluie sur le littoral varois.