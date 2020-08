EN DIRECT - Canicule : 21 départements en vigilance orange

QUE NOUS RÉSERVE LUNDI ?





La vague de chaleur va perdurer avec des températures minimales qui ont encore du mal à descendre en dessous de 18 à 23 degrés, prévient Météo France. Elles sont plus fraîches en Bretagne et en Normandie avec 15 à 18 degrés. Le thermomètre affiche l'après-midi des valeurs toujours élevées, comprises dans les terres entre 32 et 37 degrés dans une atmosphère bien lourde. Il fait cependant plus frais, entre 25 et 30 degrés sur la façade atlantique, la Bretagne et les côtes de la Manche, ainsi que que sur le littoral méditerranéen.