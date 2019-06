EN DIRECT - Canicule : Greta Thunberg réagit aux 45,9°C en France, "ce n'est que le début"

CHALEUR RECORD - L'Hexagone connaît une canicule exceptionnelle par sa précocité et son intensité. Des records historiques de températures ont été battus par dizaines et même le record absolu du chaleur jamais enregistré en France : 45,9°C. A Paris et en Ile-de-France, les plus fortes chaleurs sont encore à venir. Suivez ici les dernières informations.