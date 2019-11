EN DIRECT – Inondations dans le Sud-Est : deux corps sans vie découverts dans le Var

CE QU'IL FAUT RETENIR









LE SUD-EST EN DÉCRUE MAIS TOUJOURS SOUS LES EAUX : Il est tombé en 36 h jusqu'à 3 mois de précipitations sur le Sud-Est ces dernières heures. Dimanche matin, les pluies perdurent mais sont moindre en intensité. Trois départements sont toujours en alerte orange. Le Var et les Alpes Maritimes ne sont plus en vigilance rouge.





DEUX CORPS SANS VIE : Deux corps sans vie ont été découverts au Muy et à Cabasse dans le Var.

DES CENTAINES DE SINISTRÉS : Les pompiers , plus de 1.600 mobilisés dans les deux départements, ont reçu des milliers d'appels et réalisé des centaines d'interventions depuis vendredi. Des centaines de foyers sont sinistrés. On compte 809 interventions et 98 sauvetages dans le seul département du Var?





ROUTES COUPÉES : De nombreux axes routiers sont coupés, notamment l'autoroute A8 entre Fréjus et Antibes dans le sens France/Italie. Le trafic ferroviaire a également été interrompu sur la Côte d'Azur jusqu'à la frontière italienne et ne devrait reprendre que dimanche, selon la SNCF.





4500 FOYERS PRIVÉS DE COURANT. 2500 dans les Alpes-Maritimes et 2000 dans le Var selon Enedis contacté par LCI ce dimanche.