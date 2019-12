EN DIRECT - Alerte météo : 11 départements toujours en vigilance, un septuagénaire porté disparu dans le Lot-et-Garonne

Météo France précise que la vigilance est justifiée par un épisode de fortes précipitations, et que les forts cumuls de pluies attendus pourraient engendrer des inondations. La tempête s'accompagne de fortes vagues, et aussi de forts coups de vents, attendus dans le Sud-Ouest ce matin et en Corse cet après-midi.

Ne sont plus concernés par la vigilance orange le Charente-Maritime (17), la Dordogne (24), la Gironde (33), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47) et le Tarn-et-Garonne (82). De leur côté, l'Isère (38) et la Savoie (73) sont mis en alerte pour de risques d'avalanches dans les prochaines 24 heures, une situation observée en moyenne deux fois par an.

Les Pyrénées Atlantiques basculent en vigilance rouge aux inondations. Les Landes et le Gers sont en vigilance orange, toujours aux inondations. De leur côté, la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn et les Hautes-Pyrénées sont en vigilance orange aux vents violents et pluies inondations, tandis que les deux départements de Corse sont en vigilance orange aux seuls vents violents.

Dans le reste de l'Hexagone, c'est à Millau que le vent a soufflé le plus fort, d'après les valeurs communiquées par l'institut météorologique, avec 143 km/h relevés, soit la vitesse la plus élevée depuis la tempête Martin, le 27 décembre 1999.

Météo France étend son alerte à sept départements du nord du pays - Aisne, Calvados, Eure, Manche, Oise, Seine-Maritime et Somme - pour des vents violents et des risques de vagues-submersion.

Dans son bulletin publié ce matin à 6 heures, Météo France maintient la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère en vigilance orange avalanches ; la Corse-du-Sud et la Haute-Corse en alerte orange pour vents violents, et 11 départements sont en alerte inondations (Charente-Maritime, Charente, Corrèze, Dordogne, Lot, Gironde, Lot-et-Garonne, Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées).

Selon nos informations, 60.000 foyers sont toujours privés d'électricité ce samedi matin. 50.000 en raison du premier coup de vent survenu vendredi et 10.000 supplémentaires en raison du second coup de vent survenu dans la nuit de vendredi à samedi. Ces coupures sont recensés principalement en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Normandie selon Enedis.

Dans son bulletin de 10 heures, Météo France indique que la Corse-du-Sud (vents violents) et le Lot (inondations) ne sont plus en alerte orange.

Un septuagénaire est porté disparu dans le Lot-et-Garonne, en alerte orange pour inondations.

Un septuagénaire est porté disparu dans le Lot-et-Garonne, en alerte orange pour inondations. L'homme âgé de 76 ans a été emporté vendredi soir à Espiens par un petit cours d'eau dont le niveau avait monté en raison des intempéries, a indiqué le parquet. Il était sorti de chez lui pour aller chercher son courrier, qui a été retrouvé sur place par les secours. Entre sa maison et sa boîte aux lettres, se situe un petit cours d'eau d'environ 1,70 m de large et 1,20 m de profondeur.

A la mi-journée, 40.000 foyers restent privés d'électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine (20.000), Occitanie (7500) et Normandie (5000). Selon Enedis, 2000 techniciens sont mobilisés sur le terrain et vont être assistés de collègues venant des régions voisines, entraînés spécialement pour les situations de crise.

Le département corse n'est plus en vigilance orange pour vents violents. L'île de Beauté n'est plus du tout concernée par les alertes de Météo France.

Le vent d'ouest à nord-ouest souffle fortement et durablement sur le littoral avec des vitesses moyennes de 50 à 70 km/h et des rafales de 90 à 110, voire 120 km/h, principalement attendues en seconde partie de nuit prochaine et matinée de vendredi. Dans l'intérieur en plaine, ces rafales peuvent atteindre soudainement 90 à 100 km/h par séquences et notamment au passage d'averses soutenues, opérant sur des terrains gorgés d'eau. Sur le relief, le vent est violent sur les Pyrénées (sommets frontaliers et piémont) avec des rafales de 100 à 130 km/h ainsi que sur le relief du Tarn et de l'Aveyron avec des rafales de 100 à 110 km/h.