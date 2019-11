EN DIRECT - Intempéries : 5 départements restent en alerte, fin de la vigilance rouge dans le Var et les Alpes-Maritimes

UN NOUVEAU DISPARU





En plus de l'homme de 77 ans porté disparu depuis l'aube à Saint-Antonin-du-Var (plus de précisions ci-dessous dans ce direct), une autre personne est activement recherchée. En effet, selon le dernier communiqué de la préfecture du Var, une embarcation a chaviré cet après-midi avec à son bord trois sapeurs-pompiers et trois personnes évacuées depuis le hameau des Bélugues, à Muy, mais seuls les sapeurs-pompiers et deux des trois civils sont parvenus à remonter.