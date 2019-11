EN DIRECT - Intempéries : plus aucun département en alerte orange aux inondations

LA PERTURBATION SE DÉPLACE VERS L'EST





La météo lundi sera marquée par le déplacement vers le sud est de la forte perturbation arrivée dimanche sur la façade atlantique, et l'apparition de la neige sur les massifs, selon des prévisions de météo France.





Au lever du jour, la perturbation continuera sa lente progression vers l'est, et arrosera les régions allant des Hauts de France au Grand-Est, de la Bourgogne-Franche-Comté vers Auvergne-Rhône-Alpes, jusque sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Elle sera plus active dans le sud-ouest, donnant des cumuls de pluies conséquents.