EN DIRECT - Tempête Ciara : 27 départements encore en alerte, 130.000 foyers privés d'électricité

Le trafic des TER est totalement interrompue à partir de 20h dans les Hauts-de-France. La circulation ne reprendra pas avant demain 7h minimum. Les TGV depuis et vers Paris, Lille, Arras, Dunkerque et Calais Fréthun, restent quant à eux en circulation.

Au Royaume-Uni, pays le plus touché par cette tempête hivernale, 92.000 foyers sont privés d'électricité et des cours d'eau sortent de leur lit. Les dégâts sont donc nombreux à travers le pays. Dans le nord-ouest de Londres, par exemple, une grue s'est pliée en deux "comme si c'était un spaghetti", selon la photo de cette habitante interrogée par la Press Association.

Le début de soirée est chargé au centre d'appels des Pompiers de Paris. Beaucoup de Franciliens sont inquiets, selon nos informations. Pour l'instant, 180 ont eu lieu. Un nombre "conséquent", mais qui n'alarme pas les pompiers. Car les faits restent mineurs. Il s'agit essentiellement d'arbres arrachés et de fils électriques coupés. A ce stade, aucun blessé à déplorer sur toute la zone de compétence des pompiers de Paris, qui s'étale aussi sur quatre départements franciliens (75, 92, 93 et 94).

Dès hier soir, Network Rail, le propriétaire du réseau ferré britannique, conseillait à la population de ne pas se déplacer sauf si le voyage était "absolument nécessaire". Et pour cause, ce dimanche, des débris, de l'eau, des arbres ... et même un trampoline, sont tombés sur les rails du train.

Galway, une ville portuaire de la côte ouest de l'Irlande, a vu sa cérémonie d'ouverture du lancement de l'événement capitale européenne de la culture 2020, a été annulée et la compagnie aérienne Aer Lingus a mis en garde contre de possibles retards et annulations.

Dans la capitale belge, où des arbres, des corniches d'immeubles et des échafaudages sont tombés, sans faire de victimes, les forêts et parcs sont fermés dimanche et lundi tandis la Ligue de football belge a annoncé le report des matches du championnat. C'est également la totalité du parc éolien du pays qui a été mis à l'arrêt en milieu d'après-midi.

Côté aérien, les aéroports de Francfort, Berlin, Munich mais aussi Cologne et Hanovre ont annulé des décollages et atterrissages. La compagnie aérienne Lufthansa a quant à elle annulé tous ses vols au départ et à destination de Munich pour lundi jusqu'à 14h locales.

Pas de repos pour les pompiers du Pas-de-Calais. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours a reçu plus de 1630 appels. Les pompiers ont procédé à 360 interventions, notamment pour chutes de fils électriques et d'arbres.

Des rafales de vent entre 100 et 120 kM/h dans l'intérieur des terres ont été relevées par Météo France. Les plus fortes rafales ont notamment lieu en Belgique

Les rafales de vent se sont considérablement renforcées et atteignent à 4h 121 km/h à Strasbourg : c’est la 5ème valeur la plus forte depuis l’ouverture de la station en 1923. Il s'agit là aussi de la plus forte rafale depuis la tempête Calvann le 2 janvier 2003.

En Alsace et en Lorraine, c'est donc la plus forte tempête depuis 20 ans. À noter que les 121 km/h enregistrés à Strasbourg constituent un nouveau record pour un mois de février, le précédent record mensuel (112 km/h) datait du 3 février 1990 avec la tempête Herta.

Selon Enedis à LCI, 130.000 foyers sont actuellement privés d'électricité en raison du passage de la tempête Ciara. Les régions les plus touchées par les coupures sont la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Île-de-France et le Centre.

Le trafic des transports en commun connaît quelques ralentissements ce lundi matin en Île-de-France. Les lignes de RER A, B, C, D et E et les lignes de train H, J, K, L, N, P, R et U sont perturbées en raison de la tempête Ciara. La ligne 4 du tram est également impactée.

Le trafic des ferries entre Calais et Douvres a repris ce lundi matin, malgré une mer toujours agitée après avoir été interrompue dimanche à cause du passage de la tempête Ciara, a constaté un correspondant de l'AFP. Certains bateaux devaient toutefois être assistés par des remorqueurs pour effectuer leurs manœuvres portuaires.

Toujours aucun TER dans les Hauts-de-France ce lundi matin. Le trafic SNCF est fortement perturbé dans le Grand-Est et en Normandie. Les transports en commun sont suspendus en Meurthe-et-Moselle et restent perturbés dans la Meuse et en Corse.

Il n'y a plus "que" 27 départements en vigilance orange aux vents violents et vagues-submersion. L'Aisne (02), le Calvados (14), l'Eure (27), la Loire-Atlantique (44), le Nord (59) et l'Oise (60) sortent de la vigilance. La vigilance orange vents violents est levée dans les Hauts-de-France et en Normandie.

L’une des caractéristiques de cette tempête, dont sa force est assez commune à cette période de l’année, est sa durée. En effet, comme la dépression Ciara est extrêmement vaste (plus de 1500 km) et circule assez lentement, les vents violents souffleront pendant une douzaine d’heures en un même lieu. En Île-de-France, les 100 km/h seront approchés ou atteints entre dimanche 18h et lundi 6h alors que la période tempétueuse s’étendra de dimanche 21h à lundi 9h en Champagne-Ardenne. Dans les Hauts-de-France, plus proches de la dépression Ciara, les vents violents débuteront dès dimanche 12h et jusqu’à lundi matin, soit durant 18 heures consécutives ! Cette durée anormalement longue laisse craindre des dégâts sur les infrastructures.

"On attend, dès la matinée ou le début d'après-midi suivant les départements, des rafales de 60 à 90 km/h, localement des pointes avoisinant les 100 km/h. Puis à partir de ce dimanche après-midi, les rafales de vent vont s'intensifier et se généraliser sur les régions du Nord-Ouest du pays. Ces rafales atteindront 100 à 120 km/h dans l'intérieur, ponctuellement davantage. 110 à 140 km/h sont attendus sur les régions littorales et près des frontières nord. Ces violentes rafales de vent vont ensuite s'étendre à toute une partie Nord de la France, Grand-Est compris, avant la fin de nuit prochaine de dimanche à lundi. Sur le relief des Vosges, des rafales à 160 km/h sont possibles. "