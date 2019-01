En Ile-de-France, la Préfecture de police a activé le niveau 2 du plan Neige et verglas. Elle conseille de prendre les transports en commun voire de reporter les déplacements non indispensables. Dès 6 heures du matin, la RN 118 sera interdite à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises et aux véhicules transportant des matières dangereuses.





L'horaire de l'arrivée de la neige en Ile-de-France a finalement été revue par les prévisionnistes : 7h pour les Yvelines, entre 8h et 9h pour Paris et entre 9h et 10h pour la Seine-et-Marne. Ce 1er passage neigeux durera toute la matinée avant une accalmie puis un nouveau passage neigeux en soirée et pendant la nuit de mardi à mercredi. Un possible 3e passage neigeux - non encore confirmé - pourrait traverser le pays mercredi matin mais il n'est pas encore confirmé.