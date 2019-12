EN DIRECT - Retour progressif à la normale après le passage de Fabien, quatre départements toujours en alerte

Aucun train ne circulera ce dimanche matin sur l'axe Bordeaux-Toulouse, à cause de probables arbres obstruant les voies, a annoncé la SNCF. Dès 8H30, des équipes partiront en "reconnaissance systématique" et en "bûcheronnage" si nécessaire. Sur Bordeaux-Hendaye, le trafic prévu (deux TGV et un TER) sera suspendu toute la journée de dimanche, en raison du risque persistant de forts vents.

Dans le Sud-Ouest, seule la Charente-Maritime reste en alerte orange pour des risques d'inondations. Les trois autres départements en vigilance sont les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, pour vents violents pour les deux premiers, et pluie-inondations / vagues-submersion pour le dernier.

Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud, a déclaré sur LCI que la situation serait moins importantes que prévues à Ajaccio ce dimanche. "Au dernier pointage, la météo nous indique que les intempéries en matière de précipitations vont se déplacer vers l’est et vers les crêtes, donc un peu moins sur la façade ouest du département. Les précipitations se calment, le pic de la crue est passé pour les rivières en façade ouest, et on va imaginer que les routes puissent être libérées de façon un peu plus rapide que prévue."

En plus des quatre départements encore en alerte dans le Sud-Ouest et le Sud-Est, Météo France a placé deux départements bretons en vigilance orange pour des risques d'inondation : l'Ille-et-Vilaine et le Finistère.

Air Corsica ayant été contrainte d'annuler la totalité des vols ce dimanche, soit 50, la compagnie aérienne annonce qu'elle est en train d'organiser un pont aérien au départ et à l’arrivée de l'aéroport de Bastia. 51 vols supplémentaires sont en cours de programmation. Ils doivent desservir Marseille, Nice, Paris Orly, Lyon, Toulouse, Bruxelles et Porto. "Sauf aggravation des conditions météorologiques, les vols Air Corsica programmés lundi sur les aéroports de Calvi et de Figari sont pour l'instant maintenus", indique par ailleurs la compagnie aérienne.

Selon les nouvelles prévisions de Météo France, la Savoie passe en vigilance orange pour risques d'avalanche. Les Alpes-Maritimes, Corse-du-Sud et Haute-Corse sont toujours en alerte pour vents violents (et vagues-submersion pour la Corse-du-Sud) et la Charente-Maritime, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine pour inondations.

La tempête Fabien a laissé dimanche après-midi plus de 50.000 foyers sans électricité et causé l'interruption des transports entre l'île méditerranéenne et le continent en raison d'une houle et de vents violents toujours menaçants. En Corse, 14.200 foyers étaient également coupés à la mi-journée, selon EDF qui y gère la distribution de l'électricité.

Six départements sont désormais placés en vigilance orange ce dimanche, à savoir le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et la Charente-Maritime pour inondations, la Savoie pour des avalanches et la Haute-Corse et la Corse-du-Sud pour des vents violents.

Quatre départements sont désormais en vigilance orange, pour différents motifs. Deux départements de l'ouest, l'Ille-et-Vilaine et la Charente Maritime, ont été placés en alerte aux inondations. De l'autre côté du pays, en Savoie et Haute-Savoie, c'est l'alerte aux avalanches qui a été déclenchée.

Fin d'alerte pour le Finistère, qui n'est plus en vigilance orange aux inondations. Il n'y a plus que la Charente Maritime et l'Ille-et-Vilaine à être dans cette situation. De l'autre côté, la Savoie est toujours en vigilance orange aux avalanches.

Dans l'ouest, l'Ille-et-Vilaine et la Charente Maritime, ont été placés en alerte aux inondations. Tandis que l'alerte aux avalanches a été enclenchée de l'autre côté du pays, en Savoie et Haute-Savoie.

Quelques milliers de foyers sont toujours privés d'électricité ce lundi midi après le passage de la tempête Fabien, qui a notamment touché la Corse, où les transports maritimes et aériens ont repris après un week-end de suspension.

Selon le gestionnaire du réseau de ditribution d'électricité Enedis, environ 12.000 foyers, hors Corse, restaient privés d'électricité lundi vers midi, principalement en Nouvelle-Aquitaine. Les deux régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Près de 200 groupes électrogènes sont déployés sur le terrain et plus de 2800 techniciens restent mobilisés, selon le compte Twitter régional d'Enedis. En Corse, selon le compte Twitter EDF en Corse, quelque 3.500 foyers

étaient privés de courant lundi matin.

Après un week-end de quasi-paralysie où la Corse a été coupée du continent par la mer comme par les airs, les liaisons aériennes et maritimes entre la Corse et le continent ont en revanche pu reprendre. Lundi, la vigilance orange aux "vents violents" a été levée à 06H00 par Météo-France. Au plus fort de l'épisode, relève Vigimétéofrance, l'anémomètre de la station Cap Sagro, en Haute-Corse, a atteint un seuil maximum de 216 km/h.

La tempête a provoqué des dégâts matériels mais n'a pas fait de victime sur l'île et après une nuit "très calme", "aucune aggravation n'a été recensée", a indiqué le coordonnateur de la sécurité en Corse auprès de la préfecture.

Le trafic aérien a repris lundi matin dans les aéroports de Bastia, Figari et Calvi. Celui d'Ajaccio, inondé lors du passage de la tempête, était en revanche toujours fermé.

