EN DIRECT - Tempête Amélie : 15 départements de la façade Atlantique et du centre en vigilance orange

Les vents violents sont attendus en deux temps, cette nuit. D’abord aux alentours de 1 h du matin, lors du passage du front pluvieux et orageux, avec intense avec des rafales dépassant localement les 130 km/h (voire plus) sous orage et un risque de phénomènes tourbillonnaires (tornades). Puis vers 4 h du matin, lorsque la dépression Amélie entrera dans les terres.