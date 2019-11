EN DIRECT - Tempête Amélie : 55.000 foyers toujours privés d'électricité

BILAN





Dans le sud-ouest, services de secours et préfectures ont fait état de six blessés, tous sans gravité : trois dans les Pyrénées-Atlantiques, victimes notamment de chutes de branches, et trois en Gironde, un motard blessé à Bordeaux par la chute d'un poteau, et deux à Andernos par la chute d'un arbre sur un mobilhome.