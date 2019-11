EN DIRECT - Amélie : fin de la vigilance pour vents violents, la Charente Maritime en alerte crue

"PRÉVENTION ET INTERVENTION"





Invité sur LCI, le Secrétaire d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a estimé que des mesures de "prévention" ont été prises dans plusieurs régions.





Un "certain nombre d'autoroutes" ont ainsi été fermées afin d'assurer "la sécurité" des Français sur les routes, et le trafic de TER a été "aménagé", par exemple en Nouvelle Aquitaine ou dans le Limousin, avec des trains qui ne partiront qu'à partir de 10h et non 6h.





Quant aux Français privés d'électricité, une "intervention" est en cours "depuis le début de la matinée", selon l'élu LaREM. Selon lui, un "retour à la normale" pourrait avoir lieu au milieu d’après-midi voire fin de journée.