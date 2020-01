EN DIRECT - Tempête Gloria : 1000 foyers privés d'électricité, une deuxième vague touchera la France à partir de ce soir

PRÉVISIONS





La première salve de précipitations marquées est en cours depuis hier soir et devrait s'étirer jusqu'en début d’après-midi. Une relative accalmie se dessinera en fin de journée et début de soirée. La deuxième salve interviendra la nuit prochaine avec une petite accalmie au petit matin. Enfin, le troisième et dernier épisode de pluie aura lieu demain après-midi et durant toute la nuit de mercredi à jeudi.