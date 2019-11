EN DIRECT - Neige dans le sud-est : 115.000 foyers restent privés d'électricité

CUMUL





À 22h, les cumuls de neige atteignent une quinzaine de cm au Puy-en-Velay, à Valence et au col de la Rossatière (Isère) et dépassent 20 cm sur les hauts de Saint-Étienne et plus de 40 cm au-dessus de 1000 m entre Haute-Loire, Loire et Ardèche