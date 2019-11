EN DIRECT - Neige dans le sud-est : la quasi-totalité des foyers privés de courant a été réalimentée, assure Enedis

ÉLECTRICITÉ





A 12 heures, 29.000 foyers restaient privés d'électricité dans la Drôme, l'Isère et l'Ardèche, selon Enedis. Par ailleurs, Plus de 2.200 foyers étaient privés d'électricité dans les départements du Doubs et de Haute-Saône lundi matin en raison des chutes de neige qui ont touché la région Bourgogne-Franche-Comté.