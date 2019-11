EN DIRECT - Neige dans le sud-est : 33.000 foyers toujours privés d'électricité dans l'Isère, la Drôme et l'Ardèche

DE LA NEIGE ATTENDUE DANS L'EST





Météo France fait savoir que des chutes de neige sont "observées ce dimanche soir à très basse altitude sur l'est de la Franche-Comté et l'est des Vosges". Celles-ci devraient continuer une partie de la nuit, précise l'institut météorologique, appelant la population à la prudence.