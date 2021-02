EN DIRECT - Neige et vague de froid glacial : dans les Côtes-d'Armor, les centres de vaccination fermés

Six départements sont toujours en vigilance crues : la Charente, la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, l'Oise, la Seine-et-Marne et la Somme.

"Les mesures d’interdiction de circulation des poids-lourds de plus de 7.5 tonnes ont été activés à 10h00 pour les principaux axes des départements bretons : RN12 entre Brest et la jonction avec la RN176, la RN164, la RN24 et la RN166", indique la préfecture d'Ille-et-Villaine.

Cinq départements sont toujours en vigilance orange inondations et crues : la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire, l'Oise, la Seine-et-Marne et la Somme. L'alerte a été levée mardi dans la matinée pour la Charente.

Alors qu’une vague de froid débute ce mardi sur le nord de la France, Météo France a placé 23 départements en alerte orange neige-verglas ou grand froid. Les départements concernés par la vigilance neige-verglas sont : la Côte d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan , le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Mayenne, l'Orne, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise . Deux départements sont placés en alerte orange grand froid : le Pas-de-Calais et le Nord .

Et entre 1 et 3 centimètres pourraient également tomber sur certaines zones des Hauts-de-France, mais c'est surtout un épisode de froid qui est signalé par Météo-France dans cette région.

En raison de l'arrivée d'une masse d'air froide, le Nord et le Pas-de-Calais sont ainsi placés en vigilance orange "grand froid". Des températures de -5°C à -7°C sont attendues dans ces deux départements, avec un ressenti entre -14°C et -16°C en raison d'un vent de nord-est, a précisé Météo-France. Il va faire froid aussi notamment en Normandie ou en région parisienne, avec des températures ressenties entre -10 et -15°C mercredi et jeudi.