EN DIRECT - Neige et vague de froid : la RN 118 coupée, les Franciliens invités à ne pas rouler mercredi matin

QUELLE ÉVOLUTION ?





La perturbation en place sur la Bretagne va progressivement gagner vers l'est : au contact de l'air froid venant du nord, les précipitations tomberont sous forme de neige, prévient Météo-France dans son bulletin. Il faut redoubler de vigilance dans la mesure où, sur les Pays de la Loire en soirée, côté Bourgogne et Franche-Comté en seconde partie de nuit, un épisode de pluie verglaçante est possible. Le vent d'Est soufflant modérément, des accumulations seront possibles, notamment des Vosges à l'Alsace mercredi matin. Sur ces régions, les températures très froides se mettant en place dans la nuit, favoriseront une neige assez légère et des cumuls un peu plus conséquents.