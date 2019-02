LE POINT A 14H





Les cinq départements : Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Savoie (73) et Haute-Savoie (74) placés en vigilance orange Neige et verglas ne le sont plus.

En revanche, soyez prudents dans le sud de la France : la Tramontane et le Mistral soufflent fort, ce dimanche.





Des centaines d'automobilistes ont été bloqués par la neige, dans les Pyrénées et en Isère.





Le temps est plus calme ce dimanche, avec même des éclaircies dans le sud et l'ouest mais des averses de neige concerneront encore le Massif central et l'est du pays en matinée. Mais elles se feront de plus en plus faibles et éparses au cours de la journée en se limitant au relief.