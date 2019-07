EN DIRECT - Météo : pas de canicule mais un pic de chaleur pour cette fin de semaine

COULÉE DE BOUE





La ligne TGV entre la France et l'Italie passant par Modane, en Savoie, sera inutilisable pendant "plusieurs semaines", a annoncé la SNCF mardi soir, en raison d'une coulée de boue massive provoquée par un orage, s’étant formée vers 20 heures.





Sur cette ligne circulent des TGV entre Paris et Milan, des trains Thello italiens, des TER régionaux et de nombreux trains de fret entre la France et l'Italie. Les opérateurs ont en principe le choix entre deux alternatives au passage par Modane, au nord via Vallorbe en Suisse, au sud via Vintimille en Italie.





Dans la soirée, un train de fret italien devant entrer en France a été rapatrié sur Milan, et un train Thello qui devait passer dans la zone après 21H00 a été arrêté à Dijon.