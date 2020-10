EN DIRECT - Tempête Alex dans le Sud-Est : trois nouveaux corps ont été retrouvés

QUELLE MÉTÉO CE DIMANCHE ?





Le temps reste perturbé dimanche avec un ciel chargé et de fréquentes pluies, selon Météo-France qui a placé deux départements en vigilance orange pluie-inondations.





Au sud de la Loire et le long de la Manche, le ciel sera très chargé toute la journée avec de fréquentes averses jusqu'en soirée, parfois orageuses sur la côte aquitaine et le Limousin. Les cumuls s'annoncent conséquents sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques qui restent placées en vigilance orange. Le vent d'ouest restera très soutenu. Les rafales vont de 60 à 80 km/h dans les terres, jusqu'à 100 sur le littoral. Les pluies se poursuivant ce dimanche, amènent des cumuls conséquents d'ici lundi matin, prévient Météo-France.





Si la vigilance orange a été levée sur les Côtes d'Armor, environ 8.000 foyers étaient privés d'électricité samedi soir en Bretagne à cause du passage de la tempête Alex dans la péninsule armoricaine, a annoncé Enedis.





Sur le nord et l'est du pays, le ciel sera tout aussi chargé, et le vent de sud-ouest sensible, mais les ondées seront plus rares.





Sur le Sud-Est, qui pansent les plaies après un épisode méditerranéen exceptionnel, le temps sera calme et lumineux autour du golfe du Lion, plus nuageux ailleurs. Des averses se déclencheront sur la Provence l'après-midi, elles gagneront rapidement la Corse en se renforçant, parfois accompagnées d'orages. Sur les Alpes, les averses, plus rares, donneront un peu de neige à partir de 1.800 à 2.000 m d'altitude du nord au sud.





Les températures minimales iront de 7 à 11 degrés en général, jusqu'à 14 au bord de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 12 et 17 degrés, 17 à 22 sur les régions méditerranéennes.