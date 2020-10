EN DIRECT - Crues spectaculaires dans les Alpes maritimes : plusieurs personnes portées disparues

LE POINT DE SITUATION DE MÉTÉO FRANCE A LA MI-JOURNÉE





VIGILANCE ROUGE ET ORANGE DANS LES ALPES-MARITIMES

- Les Alpes Maritimes sont placées en vigilange rouge, depuis ce midi. Les cumuls de pluie attendus sur l'épisode sont de l'ordre de 100 à 150 mm sur de larges zones avec localement 250 à 300 mm voire localement plus. De forts orages avec de fortes rafales de vent sont également attendus. Les forts vents de secteur Sud se maintiennent toute la journée de vendredi, avant de mollir en soirée. Ils génèrent de fortes vagues de secteur Sud qui commenceront à atteindre le littoral des Alpes Maritimes à partir de cet après-midi. Un pic est attendu en soirée et début de nuit prochaine. Les conditions atmosphériques entraînent également une surélévation marquée du niveau de la mer.





Le département des Alpes-Maritimes est aussi placé en vigilance "vagues-submersion" de niveau orange de ce vendredi 2 octobre à 18h au samedi 3 octobre à 06h. Le maximum d'intensité du phénomène devrait se produire ce vendredi entre 20h et 23h.





14 DÉPARTEMENTS TOUJOURS SUIVIS

Ces départements sont : Ain (01), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Côte-d'Or (21), Côtes-d'Armor (22), Drôme (26), Finistère (29), Isère (38), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Var (83) et Vaucluse (84).





DES VIGILANCES EN BRETAGNE, DANS LE VAR, EN BOURGOGNE ET EN RHÔNE-ALPES

- En Bretagne, la vigilance pluie reste effective jusqu'à 21h sur les Côtes d'Armor et le Finistère. Le vent va s'intensifier, cet après-midi sur le Finistère avec des rafales de 100 à 120 km/h sur la moitié ouest du département. Ce passage venteux n’est pas durable et s’estompe en soirée. Les pluies vont rester soutenues sur les Côtes d'Armor et le Finistère, de l'ordre de 40 à 60 mm de manière assez généralisée, et localement 80 mm d'ici la nuit prochaine. Par ailleurs, un nouveau retour pluvieux actif concernera le nord-Bretagne et le Cotentin en fin de nuit de vendredi à samedi.





- Sur le Var, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes, les cumuls de pluie vont devenir importants au fil des heures, surtout sur le relief. On attend sur l'épisode 50 à 80 mm en général avec des pointes locales à 100/150 mm. Et là aussi, de forts orages accompagnés de rafales de vent sont prévus.





- En Rhône-Alpes, les pluies se renforcent en fin de matinée autour de la vallée du Rhône et durent jusqu'en soirée avec des cumuls pouvant atteindre 50 à 80mm par endroits. De plus, de forts orages peuvent se produire sur la Drôme et l'Ardèche avec de fortes rafales de vent.





- Sur la Bourgogne, les pluies se renforcent en fin de matinée autour de la vallée de la Saône et durent jusqu'en soirée avec des cumuls pouvant atteindre 50 à 80mm par endroits.