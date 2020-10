EN DIRECT - Tempête Alex : des centres commerciaux fermés dans les Alpes-Maritimes, placées en alerte rouge

LE POINT SUR LA NUIT





- 80.000 personnes sont privées d'électricité dans le Morbihan après le passage de la tempête Alex. "Les équipes d'ENEDIS Bretagne sont mobilisées sur le terrain pour rétablir le courant dans les meilleurs délais", indique ENEDIS.





- Les pompiers du Morbihan ont réalisé plus de 80 interventions, dans la nuit, en particulier pour des chutes d'arbres ou d'objets, des toitures envolées, comme dans un collège à Vannes, ou des câbles électriques tombés à terre. En Loire-Atlantique, ils sont intervenus 25 fois, au cours de la nuit.





- Dans le Sud et l'Est de la France, les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance rouge pour pluie et inondation. Douze autres départements demeurent en vigilance orange pour orages ou pluie et inondation.





- La préfecture du Morbihan a annoncé "fermeture des établissements scolaires, d'enseignement supérieur et accueils de mineurs de l'ensemble du département" jusqu’à samedi, ainsi que l'interdiction des sentiers littoraux entre jeudi soir et samedi matin. Par ailleurs, la ville de Nantes a annoncé la fermeture vendredi et jusqu'à nouvel ordre, de tous les parcs et jardins de la ville.





DES VENTS EXTRÊMEMENT VIOLENTS DANS LE MORBIHAN





Le vent, accompagné d'importantes précipitations, a frappé fort sur toute la région mais encore plus sur le Morbihan comme en témoignent les relevés de rafales dans la nuit de jeudi à vendredi : 186 km/h à minuit à Belle-Ile-en-Mer, puis 162 un peu plus tard, 157 à l'île de Groix, 135 à Sarzeau, sur le continent. Preuve que toute la région est affectée par cette tempête, Météo France a également relevé une rafale à 129 km/h à Cholet(Maine-et-Loire), 122 à Noirmoutier (Vendée) 119 à l'île d'Yeu (Vendée) et 116 à Rennes.





TRANSPORTS

Les liaisons maritimes avec Belle-Ile, la plus grande île du Morbihan, sont suspendues, ce vendredi. De son côté, la SNCF a annoncé que la circulation des trains serait interrompue entre Quimper et Rennes jusqu'en fin de matinée, vendredi. Des perturbations importantes sont également à prévoir dans les Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine, a indiqué la compagnie ferroviaire.





LES ALPES-MARITIMES EN VIGILANCE ROUGE

Dans les Alpes-Maritimes, placées en alerte rouge "pluies-inondations", tous les établissements scolaires, de la crèche aux universités, seront fermés vendredi, a annoncé le préfet dans un communiqué.





Douze départements du quart sud-est de la France ont été placés en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages", pour des précipitations orageuses, sans lien direct avec la tempête Alex. Des cumuls de 200 à 250 mm de pluie sur 24 heures y sont attendus, contre 40 à 60mm en Bretagne, localement 80 mm, du fait d'Alex, selon Météo France.