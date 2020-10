EN DIRECT - Tempête Alex : neuf départements en vigilance orange, le Morbihan en alerte rouge

Pour toutes ces raisons, le Finistère, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et la Vendée , ajoutée dans la soirée, ont été placés en vigilance orange pour vent violent et/ou pluie-inondation tandis que le Morbihan est en alerte rouge en raison du caractère exceptionnel de cette tempête. Les Alpes-Maritimes, le Var, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, de leur côté, sont en vigilance orange pluie-inondation. Ce temps perturbé persistera tout le week-end.

Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct consacré à l'évolution de la tempête Alex, attendue dans la nuit sur le littoral atlantique. Une dépression accompagnée de vents parfois très violents - entre 130 et 150 km/h voire plus - qui devrait entraîner d'importantes intempéries, avec un risque important d'inondations.

Depuis 22h ce jeudi soir, dix départements sont placés en alerte : une vigilance rouge "vent violent" pour le Morbihan, également en vigilance orange pluie-inondation, une vigilance orange pour les Côtes-d'Armor (pluie-inondation et vent violent), le Finistère (pluie-inondation), l'Ille-et-Vilaine (vent violent), la Loire-Atlantique (vent violent), les Alpes-de-Haute-Provence (pluie-inondation), les Hautes-Alpes (pluie-inondation), les Alpes-Maritimes (pluie-inondation) et le Var (pluie-inondation).

Météo-France a placé le Morbihan en vigilance rouge, ainsi que cinq autres départements bretons et du littoral atlantique en alerte orange. Des rafales entre 130 et 150 km/h sont attendues dès ce jeudi soir. Sur place, les habitants se préparent.

C'est d'abord dans le nord-ouest du pays où les conditions seront les plus chaotiques avec le passage de la tempête Alex au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Entre le sud de la Bretagne et l'ouest des Pays-de-la-Loire, les rafales pourront atteindre 120 km/h dans l'intérieur des terres tandis que des pointes à 150 km/h sont prévues sur le littoral, voire plus sur les îles et caps exposés du Morbihan. Elle s'accompagnera également de grosses vagues sur la côte Atlantique et de précipitations intenses sur les départements bretons avec jusqu'à 80 mm en 24h, soit l'équivalent de deux à trois semaines de pluie.

Attention également à la forte instabilité attendue entre la Vendée et la Gironde où des orages pourront éclater, un risque de tornade ou de trombe marine n'est pas non plus exclu.