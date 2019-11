Tempête Amélie : trois départements du littoral atlantique en vigilance orange

La première tempête hivernale de l'année va s'abattre sur le littoral atlantique dans la nuit de samedi à dimanche. Et en raison des fortes rafales attendues, Météo France a placé trois départements en alerte orange : la Charente-Maritime, la Gironde et la Vendée. Le phénomène débutera dans la nuit de samedi à dimanche, et devrait prendre fin dans la matinée de dimanche.