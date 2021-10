EN DIRECT - Tempête Aurore : 233 000 foyers réalimentés sur les 250 000 concernés

La dépression Aurore continue de se décaler vers l'est. Les fortes rafales actuellement observées sur la Haute-Normandie se décalent rapidement vers le sud Picardie et la région parisienne au cours des prochaines heures, puis atteignent Champagne-Ardennes et l'ouest lorrain en fin de nuit/ début de matinée, selon le dernier bulletin météo publié à 4 h 00.

Il y a du monde sur les routes ce jeudi. Sytadin recense 387 kilomètres de bouchon en Île-de-France, contre 200 pour un jeudi normal. Le trafic est actuellement perturbé sur l'ensemble des lignes des RER A et B, les lignes C, D et E connaissent des retards et annulations.

La vigilance orange a été levée en Île-de-France et dans l'Aisne. L'alerte est maintenue uniquement dans les Ardennes, la Marne et la Meuse jusqu'à 9h.

La tempête Aurore a été plus violente et plus étendue que prévu avec le seuil de tempête (100 km/h) atteint dans 43 départements de la moitié nord.

En raison des retards et des annulations, conséquences indirectes de la tempête Aurore qui a touché l'Île-de-France, le compte Twitter du RER C donne des conseils pour "trouver un itinéraire alternatif" personnalisé.

"Des arbres, des branches et divers objets (un trampoline, des bâches, des tôles, etc) se sont envolés et sont tombés sur les voies ou sur les caténaires", explique la compagnie ferroviaire à l'AFP, en milieu de matinée.

La RATP indique que la circulation sur le RER A, ligne la plus fréquentée d'Europe, était aussi compliquée en raison d'une rupture de l'interconnexion à Nanterre-Préfecture. Des perturbations ont enfin été signalées sur la ligne 2 du tramway parisien entre les stations de Suresnes et La Défense.

Selon la SNCF, la circulation en Île-de-France, est très perturbée sur l'ensemble des lignes, notamment les RER C, D, E et les lignes arrivant ou partant de la gare Saint-Lazare, ajoute la SNCF. Le trafic devait reprendre progressivement à partir de 10h sur la majorité des lignes interrompues tout en restant intermittente, voire suspendue, sur certaines sections du RER C.

En Lorraine, la circulation entre Metz et Thionville devait reprendre à midi. Idem en Champagne-Ardennes pour la liaison entre Reims et Charleville.

Dans les Hauts-de-France, les circulations interrompues le matin devaient aussi reprendre à partir de 10h, sauf de Paris à Soisson et Laon et entre Creil et Beauvais, lignes pour lesquelles l'heure de reprise prévue est 16h.

À la mi-journée, 120.000 foyers restent privés d'électricité dans la moitié nord. La région la plus touchée est la Normandie avec 40.000 foyers sans courant, indique Enedis à LCI. Plus de la moitié des 250.000 foyers privés d'électricité dans la matinée "ont d'ores et déjà été réalimentés". 4000 techniciens et salariés d'entreprises prestataires sont à pied d'œuvre.

La tempête Aurore, plus violente et plus étendue que prévu, a fait de nombreux dégâts sur son passage dans la moitié nord du pays. Les vents ont parfois dépassés les 150km/h. Retour sur la première tempête de la saison.

La circulation a repris "en Ile-de-France, et dans les régions Hauts-de-France, Lorraine et Champagne-Ardennes", selon un point fait auprès de l'AFP par la SNCF peu après 15H30, malgré "des perturbations résiduelles".

Attention, gros coups de vents en perspective. Météo-France a placé six nouveaux départements en vigilance orange, portant à neuf le nombre de départements sous surveillance dans l'Ouest et le Nord pour des "vents violents" attendus mercredi soir et dans la nuit. Les six nouveaux départements concernés sont le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Eure, l'Oise, la Seine-Maritime et la Somme qui viennent s'ajouter au Morbihan, la Manche et le Finistère, déjà placés précédemment en vigilance orange à compter de 16H00.

"On attend des rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h à l'intérieur des terres sur la moitié nord du pays, 100 à 120 km/h près des côtes vendéennes et jusqu'à 110 à 130 km/h près des côtes bretonnes et celles de la Manche", précise Météo-France.