EN DIRECT - Tempête Aurore : des rafales à 100 km/h à Paris, des perturbations attendues sur le réseau SNCF

Météo-France a placé six nouveaux départements en vigilance orange, portant à neuf le nombre de départements sous surveillance dans l'Ouest et le Nord pour des "vents violents" attendus mercredi soir et dans la nuit.

Associée à la tempête Aurore, une vigilance jaune vagues-submersion est également balisée pour le Finistère, le Morbihan et la Seine-Maritime en raison d'une aggravation de l'état de mer et d'une surélévation du niveau de la mer (surcote) dans un contexte de vives-eaux (coefficient de marée de 90).

Ces nouveaux départements sont l'Aisne, les Ardennes, la Marne et la Meuse. Ils viennent s'ajouter à sept autres départements qui sont le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Eure, la Manche, l'Oise, la Seine-Maritime et la Somme. Météo France annonce une fin de suivi pour deux autres, le Finistère et le Morbihan.

La dépression Aurore continue de se décaler vers l'est. Les fortes rafales actuellement observées sur la Haute-Normandie se décalent rapidement vers le sud Picardie et la région parisienne au cours des prochaines heures, puis atteignent Champagne-Ardennes et l'ouest lorrain en fin de nuit/ début de matinée, selon le dernier bulletin météo publié à 4 h 00.

"On attend des rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h à l'intérieur des terres sur la moitié nord du pays, 100 à 120 km/h près des côtes vendéennes et jusqu'à 110 à 130 km/h près des côtes bretonnes et celles de la Manche", précise Météo-France.