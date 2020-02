EN DIRECT - Tempête Ciara : 15.000 foyers toujours privés d'électricité

CE QUI VOUS ATTEND DANS LES PROCHAINES HEURES





Météo France a mis à jour son bulletin de vigilance. La vigilance demeure dans les Alpes-Maritimes (06), la Corse-du-Sud (2A), la Haute-Corse (2B), les Côtes-d'Armor (22), le Finistère (29), l'Ille-et-Vilaine (35), la Loire-Atlantique (44), la Manche (50), le Morbihan (56), le Pas-de-Calais (62), la Seine-Maritime (76) et la Somme (80). Restez donc très vigilants, notamment en Corse, dans les Alpes-Maritimes ainsi que sur la Manche et la Bretagne.





En Corse, les vents d'ouest sud-ouest continuent de souffler violemment avec des rafales de 150 à 200 km/h de la Balagne au Cap Corse et vers Sagro. Ces vents violents perdureront la nuit prochaine et jusqu'en début de matinée de mardi, les rafales atteignent et dépassent temporairement les 200 km/h. Du côté de Bastia, le vent va se renforcer. Les rafales ponctuelles atteignent en soirée de lundi et dans la nuit 130 à 160 km/h. Ces vents faibliront progressivement mardi en fin d'après-midi. Sur le nord de l'île, cette tempête s'annonce au moins aussi violente sinon plus que la récente tempête du mardi 4 février. Sur le relief, le vent d'ouest se renforce progressivement en fin d'après-midi de lundi atteignant en rafales 100 à 120 km/h. Le plus fort est attendu dans la nuit de lundi à mardi et mardi matin avec des rafales de 130 à 160 km/h. Les fortes rafales s'étendront alors au littoral Est de l'île, de Porto-Vecchio à Solenzara avec des rafales de 130 à 150 km/h. Ces vents faibliront mardi après-midi.





Dans les Alpes-Maritimes, et plus précisément dans l'arrière-pays, le vent de nord-ouest reste rafaleux atteignant par moments 110 à 130 km/h. Le vent se renforcera ce lundi soir avec des rafales encore plus violentes atteignant fréquemment 130 à 150 km/h. Ces vents violents perdurent toute la nuit jusqu' à mardi matin. Sur le littoral, les rafales atteindront 90 à 110 km/h.





Dans l'Ouest et le Nord, un flux rapide et perturbé d'Ouest se maintient sur la Manche et autour de la Bretagne. Ils pourraient entraîner des phénomènes de vagues-submersion.