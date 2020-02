EN DIRECT - Tempête Ciara : 90.000 foyers toujours privés d'électricité, 13 départements encore en alerte

TRANSPORTS EN MOSELLE





La préfecture de la Moselle indique que les lignes TER, qui relient Forbach à Sarrebruck et Sarrebruck à Metz, sont interrompues jusqu'à ce lundi 15h. La circulation des lignes TER, entre Bar-le-Duc et Metz, entre Thionville et Longwy, entre Metz et Sarreguemines et entre Strasbourg et Sarreguemines, a elle été rétablie dans la matinée.