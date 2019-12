EN DIRECT - Tempête Fabien : 15 départements en vigilance orange

TEMPÊTE FABIEN





La tempête Fabien s'approche des côtes françaises, où elle est attendue dans l'après-midi. Ces violentes rafales toucheront d'abord la Charente-Maritime et la Gironde, puis s'étendront vers les Landes, la Dordogne et le Lot-et-Garonne pour atteindre le Gers et les Pyrénées-Atlantiques en milieu de nuit.

Les rafales attendues sont de 100 à 120 km/h dans l'intérieur des terres, pouvant atteindre 130 à 140 km/h près des côtes, voire un peu plus en bord de mer, avec un maximum entre 22h et 04 h du matin.

On pourra observer de très fortes rafales voisines de 100 km/h voire un peu plus sous grains sur les autres départements, mais de manière plus localisée et sur une durée plus brève.