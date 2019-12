EN DIRECT - Tempête Fabien : une personne portée disparue dans les environs d'Ajaccio

Même s’il ne pleut plus à l’heure actuelle près d'Ajaccio, la vigilance reste de mise sur plusieurs routes proches de cours d'eau où l'eau continue de monter, a ajouté M. Charrier.

L’eau est passée par dessus les digues de l’aéroport d'Ajaccio. Nous allons procéder dans les prochaines minutes à sa fermeture", a indiqué à l'AFP Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud. "On est sur un cas de crue centennale", a-t-il ajouté. Des dizaines de passagers qui attendaient samedi de partir vers Marseille ou Paris pour les fêtes de fin d'année ont été informés qu'ils devaient rentrer chez eux car il y a de l'eau sur la piste, a constaté un photographe de l'AFP sur place. L'aéroport est en cours de fermeture, a-t-il confirmé.

"Suite aux intempéries, l’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte est actuellement inaccessible et ce jusqu'à 18H, sauf avis contraire", prévient via Twitter la compagnie aérienne Air Corsica

La Gravona est en pleine crue. Complètement saturée, la rivière est sortie de son lit et déborde désormais sur les routes.

Si les images sont impressionnantes, les intempéries n'ont heureusement fait aucune victime dans la commune d'Ocana, selon le maire. Interrogé par France Bleu , Jean-Luc d'Ornano a cependant expliqué que la rivière est "sortie de son lit" et a "traversé le village". "Une terrasse de café a été emportée, des maisons inondées."

"On a tous peur quand il y a des crues comme ça, c'est impressionnant." Les images et les témoignages recueillis par notre équipe sur place.

Trois département ne sont plus en vigilance orange : les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse.

Quinze départements sont placés en vigilance orange, par Météo-France dans son bulletin de 16h, à cause de forts risques de vents violents, inondations, et submersions.

L'aéroport Napoléon Bonaparte d'Ajaccio, fermé à cause des intempéries en début d'après-midi, restera clos tout le week-end. C'est même tout le trafic aérien qui sera totalement interrompu ce dimanche.

Les Pyrénées-Atlantiques déjà frappées par des vents frôlant les 150 km/h. Et pourtant, c'est cette nuit que les vents les plus violents sont prévus.

Avant de toucher le sud-ouest, les vents les plus violents avaient frappé la Bretagne en début d'après-midi. On relevait ainsi 100 km/h à Brest.

Le vent a atteint 148 km/h peu après 15h30 à la Pointe de Socoa, dans les Pyrénées-Atlantiques. Une rafale d'une rare intensité : c'est la deuxième plus forte depuis le début des relevés en 1921, juste derrière la tempête Klaus, qui avait touché les côtes en janvier 2009 atteignant 151 km/h.

Les rafales attendues devraient atteindre entre 100 à 120 km/h dans l'intérieur des terres, mais iront jusqu'à 130 à 140 km/h près des côtes, voire un peu plus en bord de mer, avec un maximum entre 22h et 04 h du matin. Sur le littoral atlantique, des vagues de 8 à 10 mètres déferleront avec un risque localisé de submersion.

La tempête Fabien touchera d'abord la Charente-Maritime et la Gironde en première partie de nuit. Les violentes rafales de vent s'étendront ensuite vers les Landes, la Dordogne et le Lot-et-Garonne pour atteindre le Gers et les Pyrénées-Atlantiques en milieu de nuit. En seconde partie de nuit, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn-et-Garonne et le Tarn seront aussi touchés.

Il est tombé jusqu'à 200 mm sur les crêtes, en seulement 24 heures. Côté massifs, il est tombé entre 30 et 150 mm assez étendu, et 80 mm sur Ajaccio. Des précipitations qui ont entraîné des débordements de cours d'eau et notamment de la Gravona, près d’Ajaccio, avec une crue au moins cinquantennale, voire centennale, selon le maire.

Météo France prévoit notamment des vents violents à partir de 3h du matin et des pluies tout au long de la nuit.

Des mesures de restriction d'accès à Ajaccio sont mises en place par la préfecture en prévision des intempéries cette nuit. Tous les accès pour entrer et sortir de la ville entre 21h ce soir et 9h demain matin seront doc fermés.

Les voyageurs dont les trains sont supprimés à cause de la tempête ainsi que ceux dont les trains sont maintenus mais pourraient avoir du retard pour la même raison, comme par exemple sur l'axe Paris-Bordeaux, vont être prévenus par texto ou par courrier électronique, toujours selon le porte-parole de la SNCF.

Dès 8h30, la SNCF enverra des équipes faire de la "reconnaissance systématique" et si nécessaire du "bûcheronnage" comme elle l'a expliqué à l'AFP, afin de dégager les voies sur lesquelles auraient pu tomber des arbres, notamment dans les Landes. "Avoir des trains coincés au milieu de nulle part et devoir prêter assistance aux voyageurs complique la vie de tout le monde", a précisé le responsable de la SNCF.

Cette fois-ci, ce n'est pas à cause de la grève. En raison de la présence probable d'objets ou d'arbres sur les voies à la suite du passage de la tempête Fabien, aucun train ne circulera dimanche matin sur les axes Bordeaux-Toulouse ni Bordeaux-Hendaye jusqu'à midi.

PAS DE TRAIN RELIANT BORDEAUX À TOULOUSE ET HENDAYE

La Corse fait face actuellement des débordements de rivières, un pic de crue est attendu entre la nuit et la matinée de dimanche.

Le vent a atteint 170 km/h à 5h57 à l’aéroport de Bastia... C’est du jamais vu depuis l’ouverture de la station météo ! C’est plus que lors de la tempête Martin en 1999 et que l’ancien record absolu (166 km/h le 8 février 1984) !

Aucun train ne circulera ce dimanche matin sur l'axe Bordeaux-Toulouse, à cause de probables arbres obstruant les voies, a annoncé la SNCF. Dès 8H30, des équipes partiront en "reconnaissance systématique" et en "bûcheronnage" si nécessaire. Sur Bordeaux-Hendaye, le trafic prévu (deux TGV et un TER) sera suspendu toute la journée de dimanche, en raison du risque persistant de forts vents.

En Corse, où les intempéries ont provoqué de nombreuses crues, les vents violents sont aussi redoutés. Sur LCI, le maire de la ville d'Ajaccio, Laurent Marcangeli appelle ses administrés à faire preuve de la plus grande prudence.

Dans le Sud-Ouest, seule la Charente-Maritime reste en alerte orange pour des risques d'inondations. Les trois autres départements en vigilance sont les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, pour vents violents pour les deux premiers, et pluie-inondations / vagues-submersion pour le dernier.

PLUS QUE 4 DÉPARTEMENTS EN ALERTE

La Corse du Sud reste placée en alerte pour pluies-inondations et vagues-submersion. De forts déferlements sont toujours à prévoir jusqu'en soirée dimanche sur la côte orientale, dans la région de Solenzara.

En revanche, il rappelle de ne pas aller en bord de mer car "les vagues restent présentes sur le golfe d’Ajaccio. Il faut beaucoup de prudence et conseiller à la population de ne pas accéder au littoral."

Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud, a déclaré sur LCI que la situation serait moins importantes que prévues à Ajaccio ce dimanche. "Au dernier pointage, la météo nous indique que les intempéries en matière de précipitations vont se déplacer vers l’est et vers les crêtes, donc un peu moins sur la façade ouest du département. Les précipitations se calment, le pic de la crue est passé pour les rivières en façade ouest, et on va imaginer que les routes puissent être libérées de façon un peu plus rapide que prévue."

En plus des quatre départements encore en alerte dans le Sud-Ouest et le Sud-Est, Météo France a placé deux départements bretons en vigilance orange pour des risques d'inondation : l'Ille-et-Vilaine et le Finistère.

L'aéroport d'Ajaccio, évacué samedi à la mi-journée, est fermé jusqu'à lundi, et aucun bateau n'entre ou ne part du port d'Ajaccio dimanche.

La tempête Fabien, avec des rafales à près de 150 km/h, fouettait dimanche matin la façade atlantique tandis des vents violents s'abattaient dans le sud de la France jusqu'en Corse, où des crues inédites étaient aussi attendues.

Sur la Haute-Corse, Météo France a indiqué avoir relevé des vents de 160 km/h en Balagne et 196 km/h au Cap Corse, dans son dernier bulletin météo de 06H00. Depuis samedi soir, les cumuls de pluies atteignent 20 à 90 mm des versants ouest aux plus hauts massifs, les maximales ayant été enregistrées sur les massifs d'Asco et du Retondo.

En Corse du Sud, la préfecture Ajaccio était samedi soir inaccessible par air, par mer et par la terre, après la fermeture de l'aéroport, inondé, l'interdiction des départs de bateaux après 16H00, puis la fermeture des axes routiers après 21H00.

Cette "forte tempête hivernale" d'une intensité "un peu plus marquée" que celle du 13 décembre selon l'organisme de surveillance météo, a aussi été marquée en première partie de nuit par des pointes de vents jusqu'à 141 km/h à Bordeaux et 148 km/h au cap Ferret (Gironde).

Puis, les vents ont baissé globalement d'intensité dans la nuit sur les départements côtiers mais se sont renforcés dans le même temps sur les départements plus à l'est. Météo France a ainsi relevé des vents de 102 km/h à Bergerac (Dordogne), 106 km/h à Angoulême (Charente), 102 km/h à Sabres (Landes), 100 km/h à Tarbes (Hautes-Pyrénées) et 113 km/h à Lahas (Gers).

Dimanche matin, neuf départements étaient en vigilance orange, dont huit pour vents violents: Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers, Hautes-Pyrénées, Haute-Corse et Alpes-Maritimes.

