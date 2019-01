LES DERNIÈRES PRÉVISIONS





Vent : maximum attendu sur la côte atlantique entre 17h et 20h. 130-140 km/h sur les côtes de Vendée, 110 km/h dans l'intérieur des terres.

Neige : la neige commence à tomber localement en Normandie et Île-de-France, puis tombera seule à partir de 21h sur les Yvelines et le Val-d’Oise, 22h sur Paris et l’Essonne et 23h sur la Seine-et-Marne (arrivée légèrement retardée). Il neigera ensuite à gros flocons jusqu’à 3h du matin puis plus faiblement jusqu'à 5-6h. La neige gagnera ensuite l’est du pays.

Cumuls : Haute-Normandie, ouest des Hauts-de-France et nord-ouest de l'Île-de-France les plus touchés, avec 10 à 15 cm, voire localement plus sur les hauteurs du Vexin.