EN DIRECT - Tempête Gloria : à Claira, Brune Poirson salue la gestion du passage de la catastrophe

Dans cette commune des Pyrénées Orientales menacée par la montée des eaux, on se prépare. Son maire Alain Ferrand précise sur LCI avoir "évacué les populations" sur une zone d'évacuation "élargie à 1500 mètres". Par ailleurs, il explique "inviter les gens à rejoindre leurs étages ou à rejoindre un point de rassemblement de mise en sécurité : nous les accueillons, les hébergeons et les nourrissons".

L'édile salue "un retour sur expérience". "Nous sommes des élus perfectibles, mais il y a un véritable travail d'équipe entre les préfectures et les municipalités pour améliorer les moyens de secours et à sécuriser l'ensemble".

Quelque 1.500 habitants ont été évacués mercredi soir dans les Pyrénées-Orientales et quelques dizaines dans l'Aude face aux débordements des Agly (au nord de Perpignan) et Aude (sud de Carcassonne), placés en "vigilance rouge crue".

Ce jeudi 23 janvier, les écoles de l'Aude et des Pyrénées-orientales sont fermées. Les épreuves communes de contrôle continu (E3C) prévues dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude, le 23 janvier sont reportées, indique le site de l'académie.

L’ensemble des transports scolaires et voyageurs sont suspendus pour toute la journée sur l’ensemble du département. Il est recommandé aux parents, dans la mesure du possible, de ne pas amener leurs enfants dans les établissements scolaires.

Dans le Roussillon, 240 personnes ont passé la nuit dans des gymnases ou autres salles, comme par exemple à Claira, l'une des six communes traversées par l'Agly à avoir évacué une partie de sa population. Mais la majorité des personnes ont trouvé refuge chez des amis et la famille. Dans l'Aude, 250 personnes ont "déjà été évacuées et d'autres sont en cours d'évacuation", a indiqué la préfète Sophie Elizéon lors d'un point de presse.

L'Agly reste en vigilance rouge en raison des risques de rupture des Digues Agly-Plaine de la Salanque. "Mais on reste en vigilance totale car des précipitations sont encore à venir. A Claira, des espaces publics sont inondés. Les consignes d'évacuation sont toujours en vigueur. Dans la bande des 300 m de part et d'autres de l'Agly, il faut continuer à respecter les consignes de sécurité", a-t-il ajouté. "C'est une phase de décrue, mais il y a des précipitations importantes qui sont annoncées, nous devons rester vigilants", a-t-il souligné.

Ce jeudi soir, l'Aude n'est plus en vigilance rouge. Météo-France a rétrogradé l'alerte et le département est donc en orange, tout comme les Pyrénées-Orientales. La décrue va se poursuivre cette nuit.

Côté bilan des pluies, c'est à Arles-sur-Tech où les cumuls ont été les plus importants avec 426 mm en 72 heures soit l'équivalent de 5 mois et demi de pluie. C'est même l'équivalent de 6 mois de pluie à Taurinya (66). D'une manière générale, ces cumuls sont compris entre 300 et 430 mm, ce qui représente de 4 à 6 mois de pluie selon les villes. En montagne, le cumul de neige fraîche atteint 2 mètres depuis lundi au sommet du Canigou (2160 m).

En visite en Catalogne et aux Baléares, deux des régions les plus touchées, le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez a annoncé la tenue vendredi d'une "réunion en urgence afin d'activer tous les mécanismes" pour répondre aux dégâts occasionnés par ces intempéries. "Nous n'allons pas lésiner sur les ressources", a-t-il promis.

Un épisode d'intempéries "exceptionnelles" est en approche. À partir de ce lundi soir, l'extrême sud du pays s'apprête à connaître une situation dantesque jusqu'à jeudi inclus avec l'arrivée de la tempête Gloria. Après être passée en Catalogne, où deux personnes sont mortes, la tempête Gloria arrive en France et va toucher de pleins fouets le sud du pays. Selon les prévisions de Météo France, 3 à 4 mois de pluie et 3 mètres de neige sont attendus pour les 72 prochaines heures. Le département des Pyrénées-Orientales a été placé depuis 16h en alerte orange neige-verglas, de fortes chutes de neige étant attendues à partir du début de soirée, a averti Météo-France.

La totalité des Pyrénées Orientales, l'Aude (dans sa moitié sud) seront directement concernés par la tempête Gloria. L'Est de la Corse puis le Languedoc seront également touchés dans une moindre mesure. Dès ce lundi soir, les premières pluies modérées s’installeront sur les Pyrénées-Orientales et la partie sud de l’Aude. Le plus gros du phénomène, exceptionnel pour la saison, est attendu mardi et mercredi.