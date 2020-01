EN DIRECT - Tempête Gloria : le département de l'Aude à son tour placé en vigilance orange

En Catalogne, les régions les plus touchées se trouvent dans le sud et le nord-est avec des précipitations dépassant 100 litres par mètre carré et approchant 200 litres par mètre carré à Cassà de la Selva.

L'autoroute A9, principal axe autoroutier entre la France et l'Espagne, est fermée dans les deux sens entre Perpignan et le Boulou, la dernière sortie avant l'Espagne, car il a neigé au col du Perthus, dans les Pyrénées

Mardi, la houle et les fortes vagues d'Est à Nord-Est vont gêner l'écoulement des rivières, ce qui risque de causer des inondations. Les passages à gué étant nombreux dans le département, la préfecture conseille aux piétons et aux automobilistes de "ne s'engager en aucun cas sur une voie immergée".

Dans la nuit de lundi à mardi, c'est au Boulou qu'il a le plus plu, avec 70 mm relevés. Les précipitations étaient moindres en plaine, jusqu'à 30 mm. Mardi, avertit Météo-France, "l'air plus doux gagne tout le département, la limite pluie-neige remontera au-dessus des 1000 m, pour se situer vers 1.300 à 1.500 m à la mi-journée. L'épisode neigeux sera alors remplacé par un épisode pluvieux notable sur ce département".

En montagne, les chutes de neige s’annoncent historiques d’ici jeudi, avec plus d'1m50 attendus sur le Canigou, le Capcir et le Haut-Conflent. Les stations du Cambre d'Aze et de Porte-Puymorens ont décidé de rester fermées ce mardi.

En raison d'éboulements et d'inondations, la route côtière D114 a été fermée entre les stations balnéaires de Banyuls-sur-mer et Cerbère

Selon Météo France, "les cumuls depuis lundi soir atteignent déjà 40 à 110 mm sur les plaines entre Perpignan et Cerbère. On a relevé 68 mm à Argelès et 113 mm à Cerbère"

La tempête Gloria a durement frappé l'est de l'Espagne depuis ces derniers jours, occasionnant fortes rafales de vent froid et chutes de neige

L'autoroute reliant la France et l'Espagne - dénommée AP7 côté espagnol et A9 côté français - a par ailleurs été coupée des deux côtés de la frontière en raison des chutes de neige, selon les autorités locales.

L'autoroute A9, principal axe autoroutier entre la France et l'Espagne, avait été un temps fermée dans le sens France-Espagne entre Perpignan et le Boulou, à la suite de chutes de neige. Mais elle a rouvert en fin de matinée, selon la préfecture. Environ 1.700 poids-lourds qui étaient "stockés" depuis Béziers (Hérault) vont revenir progressivement sur l'autoroute.

Selon la Protection Civile ibérique, la tempête Gloria pourrait s'atténuer à partir de demain, bien que les avertissements soient maintenus par la pluie et les vents forts dans la péninsule nord-est et les îles Baléares

Sur de nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir des quantités d'écume inhabituelles se répandant sur les côtes espagnole et française

"Actuellement, la situation n'est pas catastrophique mais elle est compliquée", souligne le maire de la station balnéaire, Antoine Parra. "Une forte houle ravage un peu tout le littoral et notamment le secteur du Racou. La plage a pratiquement disparu, l'eau arrive au niveau des premières habitations. Si le vent se renforce et que les précipitations se poursuivent, la situation pourrait se compliquer davantage", craint-il.

La combinaison de la fonte nivale et des nouvelles pluies attendues laisse craindre une forte réaction des cours d’eau. Ces crues seront par ailleurs accentuées par la troisième salve de pluies prévue à partir de demain après-midi et qui persistera jusqu’à jeudi matin. Dans le même temps, les accumulation de neige se poursuivront en haute montagne, avec un cumul global pouvant dépasser les 2 m. Avec le redoux, le risque d’avalanches deviendra maximal. Le département des Pyrénées-Orientales est aussi en vigilance orange avalanches.

Une accalmie se dessine en début de soirée mais celle-ci sera très temporaire puisque dès 23h-minuit, une nette intensification des précipitations est attendue, sous forme de neige en montagne et de pluie en plaine. Ce n’est qu’en début de matinée demain que les pluies vont progressivement faiblir, tout en se décalant vers l’est de l’Aude et vers le département de l’Hérault. D’ici-là, les cumuls pourront à nouveau atteindre 100 à 150 mm, venant s’ajouter à ceux enregistrés aujourd’hui.

Il est déjà tombé en moins de 24 heures l’équivalent de plus de deux mois de pluie à l'issue de la première salve de précipitations entre hier soir et cet après-midi avec jusqu’à 165 mm à Banyuls-sur-Mer. En montagne, les quantités de neige sont importantes avec jusqu’à 60 cm dans le Massif du Canigou, à 2000 m d’altitude.

Sur l'ensemble de l'épisode, soit jusqu'à jeudi à la mi-journée, les quantités de précipitations devraient atteindre 200/350 mm sur une large moitié est des Pyrénées Orientales, ponctuellement un peu plus et 180/250 mm sur les Corbières et le pays de Sault.

Depuis le début de l'épisode, on a relevé 107 mm à Perpignan, 170 mm à Prades, 180 mm à Amélie-les-bains, 172 mm à Trouillas et 185 mm à Argelès.

Un épisode d'intempéries "exceptionnelles" est en approche. À partir de ce lundi soir, l'extrême sud du pays s'apprête à connaître une situation dantesque jusqu'à jeudi inclus avec l'arrivée de la tempête Gloria. Après être passée en Catalogne, où deux personnes sont mortes, la tempête Gloria arrive en France et va toucher de pleins fouets le sud du pays. Selon les prévisions de Météo France, 3 à 4 mois de pluie et 3 mètres de neige sont attendus pour les 72 prochaines heures. Le département des Pyrénées-Orientales a été placé depuis 16h en alerte orange neige-verglas, de fortes chutes de neige étant attendues à partir du début de soirée, a averti Météo-France.

La totalité des Pyrénées Orientales, l'Aude (dans sa moitié sud) seront directement concernés par la tempête Gloria. L'Est de la Corse puis le Languedoc seront également touchés dans une moindre mesure. Dès ce lundi soir, les premières pluies modérées s’installeront sur les Pyrénées-Orientales et la partie sud de l’Aude. Le plus gros du phénomène, exceptionnel pour la saison, est attendu mardi et mercredi.