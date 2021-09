EN DIRECT - Tempête Ida : l'état d'urgence déclaré à New York

TÉMOIGNAGE





Notre correspondant aux États-Unis Axel Monnier fait le point sur la situation à New York. "Toutes les lignes du métro new-yorkais sont suspendues, inondées. De très nombreuses rues à Brooklyn et Manhattan sont inondées par plusieurs mètres d'eau. La situation est très impressionnante. C'est la fin de l'ouragan Ida qui continue sa route vers le nord-ouest des États-Unis. Tout a été très vite, car il pleut depuis le milieu de l'après-midi à New York. C'est toute la région de New York qui est sous la pluie."