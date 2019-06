EN DIRECT - Tempête Miguel : les 3 sauveteurs décédés nommés chevaliers de la légion d'honneur à titre posthume

"L'après-midi, ces vents violents qui remonteront vers le nord-est avec la dépression, pourraient nécessiter une extension de la vigilance orange", prévient l'institut.





La perturbation se décalera vers l'Est en cours de journée en prenant un caractère instable. A l'arrière, un temps de traîne chargé d'averses se mettra en place avec une activité orageuse plus marquée entre le Poitou-Charentes et le quart nord-ouest du pays.





Météo France prévient que des dégâts importants sont à attendre. Les conditions de circulation peuvent être localement difficiles et quelques perturbations peuvent affecter les transports aériens et ferroviaires [et maritimes].





L'est de PACA et la Corse conserveront un temps plus clément avec de belles éclaircies.





Le matin, les températures iront de 9 à 15 degrés, jusqu'à 16 à 17 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 15 à 21 degrés sur une grande moitié ouest du pays, 22 à 28 degrés ailleurs, jusqu'à 29 à 30 degrés en Alsace et en Corse.





