EN DIRECT - Vague de froid : 34 départements toujours en alerte

CUMULS DE NEIGE





Les flocons sont tombés sur une bonne partie du pays dans la nuit de mardi à mercredi. Ce mercredi matin, on relevait jusqu’à 15 cm dans les Côtes-d’Armor, et même localement 20 cm sur les hauteurs, dans un triangle Morlaix / Guingamp / Lannion. Pour ce département, c’est l’épisode neigeux le plus important depuis 11 ans.





Dans la Sarthe, l’Eure-et-Loir et en Mayenne, jusqu'à 10 cm de neige recouvrent les paysages.





De 5 à 7 cm ont été relevés à Rennes, Blois, dans les Yvelines, l’Essonne et le sud de la Normandie et plus largement dans le nord-est, où l’épisode neigeux se poursuit actuellement.





Enfin, le parc Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris, est couvert d'une couche de 2 cm de neige. Jusqu'à 4 cm ont été mesurés dans certains arrondissements.





La vigilance orange neige-verglas sera levée en Bretagne à 10h puis en Normandie, Centre-Val de Loire et Île-de-France à 12h.